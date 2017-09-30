الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/09/2017 20:59:00

ثري عربي يشتري شقتين في لندن بسعر خيالي


اشترى شيخ عماني ثري شقتين فاخرتين في حي نايتسبريدج الشهير في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار") وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.وتبعد الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، 10 دقائق سيرا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه. وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين.وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة .هل المعلومات ستتأكد ان الثري  سيعيد بيع  الشقتين بعد عملية الترميم  ويتصق بتلك الاموال الى  سكان بورما  ام هي  مجرد اشاعات .m.t  R.t

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ثري عربي يشتري شقتين في لندن بسعر خيالي

اشترى شيخ عماني ثري شقتين فاخرتين في حي نايتسبريدج الشهير في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار") وفقا لصحيفة "دايلي ميل"
image

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة .على موعد مع جمعية مارسيليا للخضر والفواكه

بالتنسيق مع جمعية مارسيليا فوس تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة جولة عمل ميدانية يتنقل فها وفد من رجال الأعمال الجزائريين الى مدينة مرسيليا ما بين
image

ماذا قال السيسي عن زواج القاصرات؟ في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حضرالاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بالمناسبة ألقت الدكتورة هالة
image

تكاليف صيانة ساعة "بيغ بن" الشهيرة فاقت التوقعات

أعلن البرلمان البريطاني، أمس الجمعة، أن أعمال صيانة ساعة "بيغ بن" الشهيرة، ستكلف ضعف التقدير الأصلي، الذي كان مقررا لتلك الأعمال.ونشر البرلمان على موقعه الرسمي
image

فريق منتخب البيرو يستدعي "أسامة بن لادن" للعب في صفوفه!

أثار استدعاء البيرو للاعب يدعى "أسامة فن لادن"، لتشكيلة منتخبها ما دون 15 عاما، انتباه وسائل الإعلام العالمية، وذلك للتشابه الكبير مع اسم أسامة بن
image

مناصرة "حمس تتوقع" ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات الأخيرة

تتوقع حركة مجتمع السلم ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم مقارنة بتلك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 4 ماي الفارط , حسبما صرح به يوم الجمعة بالجزائر العاصمة رئيس هذه التشكيلة السياسية عبد المجيد مناصرة .
image

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية

قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، صباح هذا اليوم السبت 30 سبتمبر 2017، بزيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية، بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات الهادف إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات أسطولنا البحري.
image

الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" يسلم نفسه للسلطات العسكرية " سكيكدة"

سلّم صباح اليوم 29 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من
image

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش وتدشين السفينة كاسحة الألغام " الكاسح ــ 1"

   استنادا الى بيان اعلامي من قبل وزارة الدفاع الوطني  اكد انه من المتوقع ان يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان
image

الجيش الوطني الشعبي يقضي على ارهابيين خطرين في كل من بجاية وجيجل

على إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 على إرهابي
قيم هذا المقال
0