ثري عربي يشتري شقتين في لندن بسعر خيالي
اشترى شيخ عماني ثري شقتين فاخرتين في حي نايتسبريدج الشهير في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار") وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.وتبعد الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، 10 دقائق سيرا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه. وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين.وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة .هل المعلومات ستتأكد ان الثري سيعيد بيع الشقتين بعد عملية الترميم ويتصق بتلك الاموال الى سكان بورما ام هي مجرد اشاعات .m.t R.t
عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك