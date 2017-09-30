الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة .على موعد مع جمعية مارسيليا للخضر والفواكه
بالتنسيق مع جمعية مارسيليا فوس تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة جولة عمل ميدانية يتنقل فها وفد من رجال الأعمال الجزائريين الى مدينة مرسيليا ما بين الفترة الممتدة من 15 إلى 18 أكتوبر 2017. وهذا للمشاركة في التظاهرة الاقتصادية التي ستقام بمرسيليا الفرنسية لغرفة التجارية اقرت ان تشارك قصد تزويد الجزائريين بفكرة واسعة حول الخدمات الخضر والفواكه كما يشكل هذا الحدث فرصة للتعرف على الجانب التنظيمي والهيكلي لميناء مرسيليا فوس مع تنظيم لقاء مهنيين الميناء المختصين في عمليات استيراد وتصدير الخضر والفواكه.يشمل برنامج التظاهرة عقد ندوة حول الخدمات اللوجستية للمنتجات الطازجة وأيضا تنظيم زيارات ميدانية إلى مناطق مختلفة من ميناء مرسيليا فوس...
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