ماذا قال السيسي عن زواج القاصرات؟ في مصر





الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حضرالاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بالمناسبة ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة في مستهل الاحتفالية، أشارت فيها إلى أن تعداد السكان هو الأساس الذي تبني عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد إلكتروني في تاريخ مصر، وتمت ميكنته على نحو كامل، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها.

ثم قام اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعرض نتائج التعداد، وأوضح أن عدد السكان بلغ 104.2 ملايين نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 ملايين في الخارج، الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرًا إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانوني للزواج، مشيرًا إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة. والذي زاد من خوف الرئيس المصري انه أشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلًا عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معربًا عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين.







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