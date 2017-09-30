

ماذا قال السيسي عن زواج القاصرات؟ في مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حضرالاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بالمناسبة ألقت الدكتورة هالة



تكاليف صيانة ساعة "بيغ بن" الشهيرة فاقت التوقعات أعلن البرلمان البريطاني، أمس الجمعة، أن أعمال صيانة ساعة "بيغ بن" الشهيرة، ستكلف ضعف التقدير الأصلي، الذي كان مقررا لتلك الأعمال.ونشر البرلمان على موقعه الرسمي



فريق منتخب البيرو يستدعي "أسامة بن لادن" للعب في صفوفه! أثار استدعاء البيرو للاعب يدعى "أسامة فن لادن"، لتشكيلة منتخبها ما دون 15 عاما، انتباه وسائل الإعلام العالمية، وذلك للتشابه الكبير مع اسم أسامة بن



مناصرة "حمس تتوقع" ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات الأخيرة تتوقع حركة مجتمع السلم ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم مقارنة بتلك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 4 ماي الفارط , حسبما صرح به يوم الجمعة بالجزائر العاصمة رئيس هذه التشكيلة السياسية عبد المجيد مناصرة .



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، صباح هذا اليوم السبت 30 سبتمبر 2017، بزيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية، بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات الهادف إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات أسطولنا البحري.



الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" يسلم نفسه للسلطات العسكرية " سكيكدة" سلّم صباح اليوم 29 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش وتدشين السفينة كاسحة الألغام " الكاسح ــ 1" استنادا الى بيان اعلامي من قبل وزارة الدفاع الوطني اكد انه من المتوقع ان يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان



الجيش الوطني الشعبي يقضي على ارهابيين خطرين في كل من بجاية وجيجل على إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 على إرهابي



الخزينة العمومية بحاجة إلى 570 مليار دينارلتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي يوم الخميس بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة الى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية "فعالة" لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها