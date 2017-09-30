فريق منتخب البيرو يستدعي "أسامة بن لادن" للعب في صفوفه!
أثار استدعاء البيرو للاعب يدعى "أسامة فن لادن"، لتشكيلة منتخبها ما دون 15 عاما، انتباه وسائل الإعلام العالمية، وذلك للتشابه الكبير مع اسم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية ، شملت قائمة منتخب البيرو ما دون 15 عاما، اللاعب أسامة فن لادن خيمينيز لوبيز، الذي يشابه اسمه ابن لادن بشكل كبير، لاسيما وأن حرف "في" في اللغة الإسبانية، يقابله حرف "بي" باللغة العربية، ما يعني أن "فن لادن" سيلفظ "ابن لادن".
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