مناصرة "حمس تتوقع" ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات الأخيرة
تتوقع حركة مجتمع السلم ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم مقارنة بتلك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 4 ماي الفارط , حسبما صرح به يوم الجمعة بالجزائر العاصمة رئيس هذه التشكيلة السياسية عبد المجيد مناصرة .
وقال السيد مناصرة خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية الولائية لحزبه " نتوقع مشاركة شعبية في الانتخابات المحلية القادمة أكثر من تللك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن قد لا تتجاوز نسبة المشاركة 50 بالمائة " . وأوضح السيد مناصرة أن " الجدوى " من مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية للمرة الخامسة ب720 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و47 قائمة للمجالس الشعبية الولائية هو "اقناع الشعب بانه لا طريق للتغير الا بالمشاركة في الانتخابات " مشيرا الى ان الصندوق " قد يساهم " في إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية " الصعبة التي يتمنى حزبه زوالها" .وأبرز السيد مناصرة ان ارتفاع مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات المحلية القادمة "يعبر " عن تمسك هذه الأحزاب " بالمسار الديمقراطي الذي يعتبر السبيل الوحيد لنهضة البلاد " .وستخصص حركة مجتمع السلم هذا الملتقى حسب رئيسها لتحضير محاور الحملة الانتخابية المقررة خلال محليات 23 نوفمبر القادم وكذا ضبط خطابها على المستوى الوطني والمحلي.
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