

مناصرة "حمس تتوقع" ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات الأخيرة تتوقع حركة مجتمع السلم ارتفاع المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم مقارنة بتلك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 4 ماي الفارط , حسبما صرح به يوم الجمعة بالجزائر العاصمة رئيس هذه التشكيلة السياسية عبد المجيد مناصرة .



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، صباح هذا اليوم السبت 30 سبتمبر 2017، بزيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية، بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات الهادف إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات أسطولنا البحري.



الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" يسلم نفسه للسلطات العسكرية " سكيكدة" سلّم صباح اليوم 29 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش وتدشين السفينة كاسحة الألغام " الكاسح ــ 1" استنادا الى بيان اعلامي من قبل وزارة الدفاع الوطني اكد انه من المتوقع ان يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان



الجيش الوطني الشعبي يقضي على ارهابيين خطرين في كل من بجاية وجيجل على إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 على إرهابي



الخزينة العمومية بحاجة إلى 570 مليار دينارلتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي يوم الخميس بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة الى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية "فعالة" لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها

المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية من 2 إلى 31 أكتوبر المقبل أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الخميس, أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستفتتح من 2 إلى 31 أكتوبر المقبل, داعية المواطنين غير المسجلين إلى الاقتراب من مصالحها لتسجيل أنفس



لإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات ببلدية العيون تيسمسيلت تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالعيون تيسمسيلت خلال الأسبوع الفارط من الإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية واللذان كانا ينشطان على مستوى بلدية



الجزائر وفرنسا تعربان عن "ارتياحهما" للتعاون الثنائي في المجالين القانوني و القضائي عربت الجزائر و فرنسا عن "ارتياحهما" لجودة التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، بمناسبة الاستقبال الذي خص به يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير العدل حافظ الاختام، طيب لوح، سفير فرنسا بالجزائر، كزافييه دريانكورت، حسبما أشار إليه بيان من الوزارة.