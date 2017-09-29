الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" يسلم نفسه للسلطات العسكرية " سكيكدة"
سلّم صباح اليوم 29 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002، كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية. إن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل محاولة تستهدف زعزعة استقرار بلادنا.
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