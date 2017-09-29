الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش وتدشين السفينة كاسحة الألغام " الكاسح ــ 1"
استنادا الى بيان اعلامي من قبل وزارة الدفاع الوطني اكد انه من المتوقع ان يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البحرية.يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، غدا السبت 30 سبتمبر 2017، بزيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية، الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تفتيش وتدشين السفينة كاسحة الألغام " الكاسح ــ 1"، ويعقد لقاء توجيهيا مع أفراد القوات البحرية.
عدد القراءات 28 مرة | قراءات اليوم 28 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك