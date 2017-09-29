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29/09/2017 10:52:00

الجيش الوطني الشعبي يقضي على ارهابيين خطرين في كل من بجاية وجيجل


على إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 على إرهابي خطير وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين قضت مفرزة أخرى على إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة القصر، ولاية بجايةالناحية العسكرية الخامسة ، يوم أمس على إرهابي آخر وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة، وكشفت ودمرت ورشة لصناعة القنابل وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع وعشرة (10) صواعق و(400) غرام من المواد المتفجرة وأغراض أخرى.من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيزي وزوالناحية العسكرية الاولى وتيارتالناحية العسكرية  الثانية .في حين أوقفت مفرزة أخرى شخصين (02) كان بحوزتهما بندقيتين ببسكرةالناحية العسكرية الرابعة . كما ضبط عناصر الأمن الوطني مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بتمنراست/ الناحية العسكرية السادسة  ومسدسا آليا بتيزي وزو الناحية العسكرية الاولى . تأتي هذه العمليات النوعية لتؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني

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