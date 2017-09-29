

الخزينة العمومية بحاجة إلى 570 مليار دينارلتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي يوم الخميس بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة الى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية "فعالة" لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها

المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية من 2 إلى 31 أكتوبر المقبل أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم الخميس, أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستفتتح من 2 إلى 31 أكتوبر المقبل, داعية المواطنين غير المسجلين إلى الاقتراب من مصالحها لتسجيل أنفس



لإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات ببلدية العيون تيسمسيلت تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالعيون تيسمسيلت خلال الأسبوع الفارط من الإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية واللذان كانا ينشطان على مستوى بلدية



الجزائر وفرنسا تعربان عن "ارتياحهما" للتعاون الثنائي في المجالين القانوني و القضائي عربت الجزائر و فرنسا عن "ارتياحهما" لجودة التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، بمناسبة الاستقبال الذي خص به يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير العدل حافظ الاختام، طيب لوح، سفير فرنسا بالجزائر، كزافييه دريانكورت، حسبما أشار إليه بيان من الوزارة.



حفل تخريج من المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة. حتفل المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة (بما في ذلك تغير المناخ) (PAUWES) بتخريج الدفعة الثانية من طلاب برامج الماجستير في تخصصي دراسته في وقت سابق



إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية بالكامل فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية، كما أغلقت المعابر الحدودية مع قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك بمناسبة حلول يوم الغفران اليهودي



أمن العاصمة يطيح بجمعية أشرار استولت على 123 مليون سنتيم تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية سرقة بالتسلق و الكسر في ظرف الليل طالت منزل أحد المواطنين، حيث استولى الفاعلين



تدمير ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع بتبسة في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 سبتمبر 2017، بتبسة الناحية العسكرية الخامسة ، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع. وفي إطار محاربة



بلعياط يدعو رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لإنقاذ الأفلان دعا منسق القيادة الموحدة لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط في حوار “، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لإنقاذ الأفلان قبل فوات الأوان من خلال