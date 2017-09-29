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29/09/2017 10:12:00

لإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات ببلدية العيون تيسمسيلت


تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالعيون تيسمسيلت خلال الأسبوع الفارط من الإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية واللذان كانا ينشطان على مستوى بلدية العيون والقرى المجاورة لها .  المتورطان تم الإطاحة بهما بعد إستغلال معلومات مؤكدة مفادها ترويج المخدرات وأقراص مهلوسة وسط فئة الشباب بالمنطقة ، حيث تم وضع مخطط أمني محكم أسفر عن توقيفهما تتراوح أعمارهم بين 25 – 30 سنة ، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبناء على أمر التفتيش لمكان إقامتهما الصادر عن النيابة تكللت العملية بحجز كمية قدرت بـ 194.07غ من الكيف المعالج – 11قرص مهلوس – سلاح أبيض سيف- مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ20 ألف دينار جزائري .

تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطان وثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم أثناء مرحلة التحقيق حيث تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد الذي أصدر في حق المتورطان الرئيسيين أمر إيداع ، فيما إستفاد الثلاثة الباقون من حكم براءة . العملية النوعية التي قامت بها عناصر الأمن الحضري الخارجي بالعيون بأمن دائرة خميستي لاقت إستحسان ورضا من قبل سكان المنطقة بإعتبار أنها تندرج ضمن مجهودات قوات الشرطة في تجفيف منابع الإجرام .

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