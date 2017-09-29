الجزائر وفرنسا تعربان عن "ارتياحهما" للتعاون الثنائي في المجالين القانوني و القضائي

عربت الجزائر و فرنسا عن "ارتياحهما" لجودة التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، بمناسبة الاستقبال الذي خص به يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير العدل حافظ الاختام، طيب لوح، سفير فرنسا بالجزائر، كزافييه دريانكورت، حسبما أشار إليه بيان من الوزارة.

ويوضح نفس المصدر أن الطرفان "أعربا عن ارتياحهما لجودة التعاون الثنائي، لا سيما في المجالين القانوني و القضائي، كما نوها بجهود التعاون المبذولة في المجال المؤسساتي بين وزارتي العدل الجزائرية و الفرنسية".كما استعرض الطرفان- يضيف البيان- النشاطات المتعددة التي تمت في هذا الإطار، لا سيما "مشروع اتفاقية التعاون المتبادل في المجال القضائي في شقه الجنائي التي أبرمها الوزيران بباريس في 5 أكتوبر 2016 و التي ترمي إلى تعزيز نجاعة التعاون القضائي في المجال الجنائي بين البلدين".و دارت المباحثات أيضا حول مشروع اتفاقية التسليم قيد الاستكمال و اتفقا على التوقيع عليه في اقرب الآجال- يضيف بيان الوزارة.و أجمع الطرفان على مواصلة التشاور و المحادثات حول مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المجالين المدني و التجاري بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بها بين الطرفين، و قرر الطرفان " تكثيف" تبادل الخبرات، لا سيما في مجال التكوين واج