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29/09/2017 08:11:00

إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية بالكامل


فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية، كما أغلقت المعابر الحدودية مع قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك بمناسبة حلول يوم الغفران اليهودي

قال الناطق باسم جيش العدو الصهيوني، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بتعليمات من المستوى السياسي وبعد تقدير الموقف، تقرر فرض إغلاق كامل على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بالإضافة إلى إغلاق المعابر أمام قطاع غزة اعتبارا من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة وحتى منتصف ليل السبت القادم".وأضاف أدرعي: "خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بالعبور للحالات الإنسانية والاستثنائية، وفقا لموافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق".وتابع: "إلى ذلك، لن يتم السماح بدخول عمال إلى البلدات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والأغوار إلا في حالات تمت الموافقة عليها مسبقا". وسيتم بموجب هذا القرار منع آلاف الفلسطينيين من حملة التصاريح من التوجه إلى أعمالهم أو زيارة أقاربهم في القدس وداخل إسرائيل، إلا في حالات إنسانية استثنائية.وفي هجوم آخر، قتل 3 جنود إسرائيليين في مستوطنة "هار ادار" شمال غرب القدس الثلاثاء الماضي.تأتي هذه الإجراءات على خلفية هجمات استهدفت مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، حيث انفجرت الليلة الماضية عبوة ناسفة يدوية الصنع قرب مستوطنة ميفو دوتان، دون وقوع إصابات أو أضرار، بالإضافة إلى حادث إطلاق الرصاص على مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة البيرة وقرية بيتين.   المصدر روسيا اليووم


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