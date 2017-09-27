أمن العاصمة يطيح بجمعية أشرار استولت على 123 مليون سنتيم





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية سرقة بالتسلق و الكسر في ظرف الليل طالت منزل أحد المواطنين، حيث استولى الفاعلين على كمية من المصوغات مبلغ مالي قدره 123 مليون سنتيم، جهازين تلفاز، ساعة يد، نظارة شمسية من النوع الرفيع و مجموعة من العطور و بعض الملابس النسائية .

الابحاث و التحريات التي باشرتها قوات الشرطة أفضت الى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم أين تم توقيفه معترفا بالأفعال المنسوبة اليه رفقة شريكين اخرين تم توقيفهما لاحقا و بعد تفتيش منزل احد المشتبه فيهم و فق اذن بتمديد الاختصاص و اذن بالتفتيش تم العثور على كمية من الذخيرة الحية من عيار 09 ملم تقدر بـ 21 طلقة تم حجزها عرضيا و إخطار وكيل الجمهورية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، أين أمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بإيداعهم الحبس المؤقت.

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