تدمير ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع بتبسة





في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 سبتمبر 2017، بتبسة الناحية العسكرية الخامسة ، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من تلمسان وورقلة وعين قزام وبرج باجي مختار (15) مهربا وضبطوا (55) كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارة رباعية الدفع و(400) وحدة من مختلف المشروبات ومعدات تنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من تنس ومستغانم وعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية وعنابة وسكيكدةالناحية العسكرية الخامسة ، (121) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (58) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان وعين قزام وأدرار.

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