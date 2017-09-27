الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/09/2017 10:47:00

تثمين الخطاب الواقعي المتضمن في مخطط عمل الحكومة


ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة ،الخطاب الواقعي الذي تضمن مخطط عمل الحكومة، مشددين في نفس الوقت على ضرورة "تجنيد" كافة الطاقات الحية في البلاد لتجسيد أهداف هذا البرنامج "الطموح". وخلال جلسة علنية ، خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة  ،ترأسها ، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، نوه رؤساء المجموعات البرلمانية ب"الخطاب الواقعي و الصريح الذي جاء به مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى". وفي هذا الشأن قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة ، أن مخطط عمل الحكومة ، "تبنى خطاب صريح ، حيث شرح الوضعية الحالية بصراحة " وبالموازاة مع ذلك تضمن ذات المخطط -- حسب بوزريبة-- آفاق جديدة من شأنها الاستجابة لتطلعات المواطنين . كما أبدى ذات المتدخل ، "ارتياحه "إزاء مخطط عمل الحكومة ، لكونه يسعى للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية ، فضلا عن الإجراءات التي جاء بها المخطط و الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي و الحفاظ على الوحدة الوطنية. من جانبه،أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ، الهاشمي جيار، ضرورة الانخراط الواسع للقوات الحية في البلاد من أجل تجسيد هذا المخطط الذي وصفه ب "الطموح". كما شدد ذات المتحدث، على أهمية "مواصلة مكافحة الرشوة و مختلف أشكال البيروقراطية "التي تعد أهم العراقيل التي تقف وراء عدم التجسيد الميداني للسياسات العامة، داعيا الجميع إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات الجماعية و  الابتعاد عن الانشقاقات التي لا تخدم المصلحة الوطنية سيما في المرحلة الحالية . بدوره، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد زوبيري ،الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة و الرامية إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . كما أبرز زوبيري ، ضرورة تعزيز سياسية للامركزية في تسيير الشأن العام، مع توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة . وبعد أن نوه  ذات المتدخل،بالخطاب الصريح الذي جاء به مخطط عمل حكومة،  ذكر بالإنجازات  و المكتسبات المحققة في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه  المكتسبات سيما منها الاجتماعية. ودعا في هذا المنحى ، جميع الأطياف في المجتمع إلى "الانخراط الجماعي من أجل المساهمة في التنفيذ الميداني لمخطط عمل الحكومة الذي نعته ب "الواعد".

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

محمد بن مرادي: نحو توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الاثنين  بالجزائر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد  تعمل على  توسيع قائمة المواد  الخاضعة لرخص الاستيراد
image

مساهل يتحادث في نيويورك مع الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة المكلف بمكافحة الإرهاب

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  بنيويورك مع الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب  فلاديمير فورونكوف على هامش الدورة ال72 للجمعية العامة
image

دعم لمواصلة مسار المصالحة الوطنية ودعوة للتكفل بالشؤون الاجتماعي

ركز أعضاء مجلس الأمة بالجزائر  العاصمة خلال مناقشتهم مخطط عمل الحكومة عن دعمهم لمواصلة مسار المصالحة  الوطنية و مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها و ضرورة
image

تثمين الخطاب الواقعي المتضمن في مخطط عمل الحكومة

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة ،الخطاب الواقعي الذي تضمن مخطط عمل الحكومة، مشددين في نفس الوقت على ضرورة "تجنيد" كافة
image

فوج من "الأكاديمية العسكرية لشرشال" يزور البرلمــــــــــــــــان

قام فوج من الأكاديمية العسكرية لشرشال، أمس، بزيارة إعلامية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني وكان الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني في استقبالهم لدى وصولهم، رفقة
image

70 % من المترشحين للمحليات بدون مستوى تعليمي

·      52  % ذوي مستوى أساسي و 13 بالمائة  ابتدائي   كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، بلغة الأرقام عن عدد
image

ملوكة:صندوق التقاعد يُواجه أزمة مالية

اعترف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ،سليمان ملوكة،  بالاضطرابات المالية التي يمر بها صندوق التقاعد، موضحا أنه هناك 6 ملايين مساهم ويوجد 3 ملايين من
image

مناصرة ينتقد خطابات التخويف والتهويل..ويؤكد: "..أنا غير معني بالكلام حول تراجع سقف المعارضة"

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، أمس، خطابات التهويل والتخويف التي قال إن الوزير الأول ،أحمد أويحيى، انتهجها أمام أعضاء مجلس الأمة، موضحا أن التخويف وصل إلى حد مقاعد "السيناتورات" من خلال الحديث عن عدم دفع رواتبهم، وقال إن الإدارة رفضت ملفات الحركة بسبب أخطاء بسيطة ما يفسح المجال أمام أحزاب السلطة.
image

قايد صالح يشيد بالنتائج الباهرة لمدارس أشبال الأمة

بعد إشرافه على تنفيذ التمرين البياني بالرمايات الحقيقية "عاصفة2017  "، خصّص السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من
image

الجزائر والكونغو يوقعان اتفاقا حول تسيير الجماعات المحلية

وقعت الجزائر والكونغو اليوم الثلاثاء  بالجزائر العاصمة اتفاقا يتضمن جانبا أمنيا ومذكرة تفاهم حول تسيير الجماعات  المحلية. في تصريح  للصحافة عقب مراسم التوقيع أوضح وزير الداخلية
قيم هذا المقال
0