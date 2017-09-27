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27/09/2017 10:38:00

فوج من "الأكاديمية العسكرية لشرشال" يزور البرلمــــــــــــــــان


قام فوج من الأكاديمية العسكرية لشرشال، أمس، بزيارة إعلامية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني وكان الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني في استقبالهم لدى وصولهم، رفقة عدد من الإطارات السامية. ورافق المدير العام للتشريع الوفد الزائر في جولة استطلاعية حول عدد من المصالح وقدم لهم خلال ذلك عرضا مفصلا شرح فيه سير المؤسسة التشريعية ودورها في الحياة السياسية للبلاد مستعرضا، في نفس الوقت، مختلف النشاطات التي تقوم بها.  وقد شكلت هذه الزيارة بالإضافة إلى ذلك، فرصة لتعريف الطلبة الضباط بتشكيلة ومهام مختلف هياكل المجلس الشعبي الوطني على غرار مكتب المجلس واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية مع إبراز دورها سواء في دراسة القوانين أو مراقبة عمل الحكومة. وإلى جانب ذلك، قدمت للضباط المتربصين لمحة حول حضور الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ودورها في دعم السياسية الخارجية للجزائر.وفي ختام الزيارة قدمت لوفد الأكاديمية، الذي يضم 75 طالبا ضابطا متربصا، مجموعة من الهدايا التذكارية.

 

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