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27/09/2017 10:33:00

70 % من المترشحين للمحليات بدون مستوى تعليمي


  • ·      52  % ذوي مستوى أساسي و 13 بالمائة  ابتدائي

 

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، بلغة الأرقام عن عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة  يوم 23 نوفمبر المقبل، معلنا عن وجود 165.000 مترشح  للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح  للمجالس الشعبية الولائية. وأكد دحمون خلال ندوة صحفية أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية  بلغ 165.000 مترشح  منهم 51,5  بالمائة دون سن الـ 40  و4,5 بالمائة تزيد  أعمارهم عن 60 سنة و 25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي , 59 بالمائة ذوي  مستوى ثانوي و 16 بالمائة  من ذوي المستوى الابتدائي, في حين بلغ عدد  المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة، وتبقى هذه  الأرقام المقدمة أولية- حسبه- وسيتم ضبطها وفقا للآجال القانونية المحددة خاصة في القانون العضوي المتعلق  بالانتخابات. وقال المسؤول ذلته إن القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بهذا الموعد فقد بلغت 9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و  717  قائمة  للتحالفات و 151 قائمة  حرة. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية حول انتخابات المجالس الشعبية الولائية أنه بلغ عدد المترشحين فيها 16.600 مترشح , 48 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة  و4,8  بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 28 بالمائة من المترشحين من العنصر النسوي"،   كاشفا أن 34,5 بالمائة من المترشحين من ذوي مستوى جامعي , 52,5 ذوي  مستوى ثانوي وأساسي و 13 بالمائة ذوي مستوى ابتدائي. وبخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت — حسب الأمين  العام للوزارة– 620 قائمة منها 510  قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة  للتحالفات الى  جانب 24 قائمة حرة، وبلغ تعداد الهيئة الناخبة  قبل المراجعة  الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي لم تنته بعد فقد “بلغت 22,296.037  ناخب  من بينهم  691.721  مسجل جديد، وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه الانتخابات  بشقيها البلدي والولائي فقد  بلغت–حسب دحمون– "4 تحالفات"  متمثلة في  كل  من تكتل الفتح والذي يضم  5 أحزاب ( الحزب الوطني الجزائري , الحزب الوطني الحر , حركة الوطنيين  الأحرار, الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني), تحالف  البناء والذي يضم 3 أحزاب ( حركة النهضة ,جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء)  و تحالف الفجر والذي يضم حزبين ( جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد) ,  تحالف تاج والذي يضم 4 أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي,حزب النور الجزائري  والتجمع الوطني الجهوي وتجمع أمل الجزائر). وأكد المتحدث أن عدد مراكز التصويت  بلغ  12.457 مركزا  من بينها 342 مركز جديد,  في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 55.866   مكتبا من بينها 3.111 جديدة في حين  بلغ عدد القاعات والأماكن العمومية  المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 29 اكتوبر القادم  4.734  فضا

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