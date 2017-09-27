ملوكة:صندوق التقاعد يُواجه أزمة مالية





اعترف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ،سليمان ملوكة، بالاضطرابات المالية التي يمر بها صندوق التقاعد، موضحا أنه هناك 6 ملايين مساهم ويوجد 3 ملايين من المتقاعدين الذين يحتاجون إلى معاش تقاعدي يزيد عن 1000 مليار دينار سنويا،بالإضافة إلى 140 مليار دينار تدفعها الدولة كمساهمة. وأوضح سليمان ملوكة خلال نزوله ضيفا على الإذاعية الوطنية إنه من أجل دفع المعاشات التقاعدية المستحقة لعام 2017، اضطر الصندوق الوطني للتقاعد إلى اللجوء إلى أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بمبلغ يقدر بـ 900 مليون دينار. وعن الوضع المالي للصندوق قال سليمان ملوكة إن سبب الاضطرابات المالية التي نشهدها يعود إلى الخروج "المكثف" والمبكر" للعديد من العمال المتقاعدين، وأيضا إلى تراجع العمالة نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر، موضحا:"..في الماضي كان خمسة عمال يساهمون في معاش متقاعد واحد، و حاليا وصلنا إلى اثنين من المساهمين في معاش المتقاعد".

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