الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
26/09/2017 15:11:00

قايد صالح يشيد بالنتائج الباهرة لمدارس أشبال الأمة


بعد إشرافه على تنفيذ التمرين البياني بالرمايات الحقيقية "عاصفة2017  "، خصّص السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية لتفقد وتفتيش بعض وحدات الناحية.

في البداية ورفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية، زار السيد الفريق مدرسة أشبال الأمة بوهران، هذه المدرسة التي توفر للأشبال تعليما وتكوينا نوعيين حيث التقى السيد الفريق مع الأشبال في لقاء توجيهي وتحسيسي ألقى خلاله كلمة ذكر في مستهلها بالنتائج الباهرة التي حققتها هذه المدرسة منذ انطلاقها في التعليم لأول مرة خلال السنة الدراسية 2009/2010:

"يسعدني كثيرا أن ألتقي بكم أنتم أشبال وشبلات الأمة، الذين تحتضنهم هذه المدرسة الثانوية للأشبال لوهران بالناحية العسكرية الثانية، هذه المدرسة التي فتحت أبوابها انطلاقا من السنة الدراسية 2009/2010 والتي تعد أولى الإنجازات في هذا الدرب الدراسي والتكويني، وقد زخرت النتائج المتحصل عليها بالتميز سواء فيما يتعلق بحصيلة الباكالوريا التي بلغ العدد الإجمالي للمتحصلين عليها (658) شبلا، أو بخصوص النتائج الرفيعة التي تحصل عليها طلابها عقب تخرجهم سواء من الأكاديمية العسكرية لشرشال أو المدارس العليا الأخرى، الذين بلغ عددهم إلى يومنا هذا (267) ضابطا، مدعمين بذلك صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة فاعلة، فمنهم من التحق بسلك الصحة العسكرية كأطباء وصيادلة ومنهم الطيار بشتى فروعه وتخصصاته ومنهم حتى من التحق بقطاع الإعلام.

وفي هذا الشأن، فإنه يجدر بي أن أنّوه بهذه النتائج المحققة التي أثمرت تخرج العديد من الإطارات الضباط في شتى التخصصات، يحق لمدرسة وهران أن تفتخر بهم اليوم، ويحق للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في ظل قيادة ودعم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن يعتز بنجاح هذا المسار الدراسي الذي أصبح يمثل قدوة طيبة في المجال الدراسي والتكويني الناجح".

السيد الفريق أكد على أن قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية القاضي بفتح مدارس أشبال الأمة قد تجسد ميدانيا وبشكل كامل من خلال انطلاق المدارس العشرة المبرمجة في أداء مهامها، وهي المدارس التي ستشكل لا محالة مصدرا هاما لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الإطارات الكفأة وعالية المستوى:

"ولا بد من التذكير مرة أخرى أنه ما كان لهذا المسار الدراسي والتكويني أن يوجد لولا قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، المتخذ عقب مبادرته الرشيدة المتعلقة بإعادة بعث هذا الهيكل التعليمي والتكويني من جديد. هذا المسار الذي اكتملت منشآته بصفة كاملة وأصبح يشتمل على عشر (10) مدارس موزعة على كافة التراب الوطني، والتي تشكل في عمومها مصدرا خصبا لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة، وستكون لها مساهمتها الكبيرة في تحضير النخبة العسكرية المستقبلية الواعية بواجبها الوطني والمتحملة لمسؤولياتها الثقيلة. هذه المدارس التي أصبحت تمثل حضنا دافئا يفتح ذراعيه لأبناء وبنات شعبنا الذي كنا وسنبقى نعتبره عمقا استراتيجيا للجيش الوطني الشعبي".

بعدها قام السيد الفريق بتفقد مشروع إنجاز  المقر الجديد للمحكمة العسكرية والمؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بوهران، حيث طاف بمختلف مرافقهما أين قدمت له شروحات وافية حول هاتين المؤسستين.

وبالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير، تفقد السفينة قاذفة الصواريخ " صالح رايس " رقم المتن 802، التي تم تحديثها وعصرنتها بتجهيزات عالية التقنية وتسليح متطور، والتي ستتعزز بها القوات البحرية.

 

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قايد صالح يشيد بالنتائج الباهرة لمدارس أشبال الأمة

بعد إشرافه على تنفيذ التمرين البياني بالرمايات الحقيقية "عاصفة2017  "، خصّص السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من
image

الجزائر والكونغو يوقعان اتفاقا حول تسيير الجماعات المحلية

وقعت الجزائر والكونغو اليوم الثلاثاء  بالجزائر العاصمة اتفاقا يتضمن جانبا أمنيا ومذكرة تفاهم حول تسيير الجماعات  المحلية. في تصريح  للصحافة عقب مراسم التوقيع أوضح وزير الداخلية
image

مصالح أمن ولاية الجزائر تحجز أكثر من 1.2 كلغ من الكيف المعالج و 219 سلاح ابيض

       من خلال مداهمات عديدة لأوكار الجريمة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة عدة قضايا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 25
image

الإطاحة بمنتحل "هويات الغير" كان يسطو على مركبات المواطنين بالعاصمة

  في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية تحطيم ملك الغير متبوع بسرقة توابع
image

توقيف (13) مهربا وضبط (03) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع بالناحية العسكرية السادسة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 25 سبتمبر 2017 بإقليم الناحية العسكرية السادسة، (13) مهربا وضبطوا (03) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع
image

الجزائر ضيف شرف الطبعة الـ28 لمهرجان الفيلم العربي بفرنسا

ستكون السينما الجزائرية ضيف شرف الطبعة الـ28 لمهرجان الفيلم العربي الذي تحتضنه 4 إلى 16 أكتوبر المقبل مدينة فاميك الشمال الشرقي لفرنسا، حسبما أعلنه المنظمون
image

إسرائيل تقصف مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الجمعة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مستودعات اسلحة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران قرب مطار دمشق السوري. وأوضح
image

الجزائر تشارك في الطبعة ال39 للصالون الدولي للسياحة بفرنسا

يشارك الديوان الوطني للسياحة في فعاليات الطبعة ال39 للصالون الدولي للسوق السياحية، المقرر تنظيمه بالعاصمة الفرنسية باريس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، حسب ما
image

نوارة سعدية جعفر تدافع عن مخطط عمل الحكومة، وتؤكد: "الحلول واضحة لكنها مكلفة وتتسم بالمسؤولية"

دافعت عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي،نوارة سعدية جعفر ، عن مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وقالت إنه يرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة
image

بن صالح يردًّ على المعارضة ويؤكد: "رئاسة الدولة تتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد"

هاجم رئيس  مجلس الأمة،عبد القادر بن صالح، أحزاب المعارضة  التي قال إنها تطلق خطابات التيئيس والتشاؤم وتسويد صورة الوضع الاقتصادي ، واصفا إياها بـ"الجهات الناعقة"،
قيم هذا المقال
0