الجزائر والكونغو يوقعان اتفاقا حول تسيير الجماعات المحلية





وقعت الجزائر والكونغو اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اتفاقا يتضمن جانبا أمنيا ومذكرة تفاهم حول تسيير الجماعات المحلية. في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليمي نور الدين بدويي أن هذا الاتفاق يندرج ضمن توجيهات رئيسي البلديني عبد العزيز بوتفليقة ودينيس ساسو نغيسوي على إثر زيارة هذا الاخير للجزائري وذلك من أجل ترقية العلاقات في مختلف المجالات خاصة بين وزارتي الداخلية. وأضاف السيد بدوي أن هذا الاتفاق سيمح للكونغوليين بالاستفادة من الخبرة الجزائرية في المجال الاداري خاصة في التسيير على المستوى المحلي والمركزي. من جهته ذكر وزير الداخلية الكونغولي رايموند زيفيرين مبولوي بروابط الصداقة التي تجمع بين شعبين ورئيسي الدولتيني مشيرا إلى أن زيارته للجزائر تهدف إلى تفعيل العلاقات خاصة بين وزارتي الداخلية. ويذكر أن السيد مبولو قد حل مساء يوم امس الاثنين بالجزائر في زيارة عمل تدوم 3 أيام.

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