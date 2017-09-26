مصالح أمن ولاية الجزائر تحجز أكثر من 1.2 كلغ من الكيف المعالج و 219 سلاح ابيض





من خلال مداهمات عديدة لأوكار الجريمة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة عدة قضايا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 25 سبتمبر الحالي، حيث تمت معالجة (155) قضية تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء من دون مبرر شرعي، مع توقيف (159) شخص مشبوه فيه وحجز (219) سلاح أبيض من مختلف الأنواع و الأحجام، أما فيما يخص حيازة و استهلاك و الترويج للمخدرات و الأقراص المهلوسة، فقد تمت معالجة (514) قضية أوقف خلالها (533) شخص، مع حجز (1.2) كلغ من الكيف المعالج، (126) قطعة قنب هندي و (63) سيجارة ملفوفة.

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