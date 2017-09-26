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26/09/2017 12:10:00

الإطاحة بمنتحل "هويات الغير" كان يسطو على مركبات المواطنين بالعاصمة


  في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية تحطيم ملك الغير متبوع بسرقة توابع سيارات فاق عددها 14 سيارة وكذا انتحال هوية الغير و التصريح الكاذب.

  القضية بدأت بعد تقديم من قبل ضحية تم تحطيم زجاج سيارتها وسرقة بعض توابعها، وبعد المعاينة التقنية للسيارة من قبل فرقة تحقيق الشخصية واستغلال البصمات المجرمة المرفوعة أسفر الأمر عن تطابق مطلق مع بصمة مشتبه فيه معروف بعدة هويات، استمرارا للتحريات، تم توقيف شخص مشبوه لغرض دراسة حالة، حيث انتحل هوية أخرى وذلك بعد اكتشاف الأمر من قبل الفرقة الثانوية لتحقيق الشخصية باستغلال بصماته ومقارنتها مع البصمات المحفوظة بالقاعدة البيانية لنظام التعرف الآلي للبصمات، ما أدى إلى تطابق كلي مع إحدى البصمات المحفوظة، بتكثيف التحريات وقصد معرفة الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، تمكنت ذات الفرقة من استرجاع بطاقة التعرف الوطنية الخاصة بالمشتبه فيه وفصل في هويته، كما اعترف هذا الأخير انه معتاد على ارتكاب جرائم التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بسرقة توابع السيارات.  في نفس السياق من خلال استغلال ومقارنة بصمات المشتبه فيه مع البصمات المحفوظة، تمّ تسجيل تطابق كلي لبصماته مع بصمات مجرم سبق وان تم رفعها في عدة قضايا بلغت (12) قضية في مختلف أقاليم اختصاص ولاية العاصمة، حيث كان يسرق المذياع الأصلي بالسيارة وتوابعها وكل ما وجد بداخلها.

  بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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