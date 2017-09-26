توقيف (13) مهربا وضبط (03) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع بالناحية العسكرية السادسة





أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 25 سبتمبر 2017 بإقليم الناحية العسكرية السادسة، (13) مهربا وضبطوا (03) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع و(12432) علبة من مختلف الأدوية والمواد الصيدلانية و(1755) لترا من زيت المحركات و(22,85) طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب. وبتلمسان وعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (05) تجار مخدرات بحوزتهم (3,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و (1059) قرصا مهلوسا. من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من عنابة والقالة الناحية العسكرية الخامسة ووهران والغزوات وبني صاف الناحية العسكرية الثانية ، (191) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (81) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار وتلمسان ووهران وورقلة.

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