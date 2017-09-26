نوارة سعدية جعفر تدافع عن مخطط عمل الحكومة، وتؤكد: "الحلول واضحة لكنها مكلفة وتتسم بالمسؤولية"





دافعت عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي،نوارة سعدية جعفر ، عن مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وقالت إنه يرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة وأنه لا يستدعي التخويف. وانتقدت نوارة سعدية جعفر في مداخلة لها بمجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة سياسة التخويف التي تنتهجها أحزاب المعارضة من الآليات و الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، وقالت إنه يرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة و أنه لا يستدعي التخويف. وقالت عضو مجلس الأمة:" الحلول واضحة لكنها مكلفة وتتسم بالمسؤولية و الجرأة لمواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات التنمية"، مؤكدة بالمناسبة أن مخطط عمل الحكومة قدم في مضمونه المبررات و الأهداف المتوخاة منه. وعلى صعيد آخر شددت على أهمية تضمن قانون الصحة الجديد تحسينات كبيرة للمنظومة الصحية، كما دعت لاعتماد آليات جديدة لقطاع الصحة وتدعيمه بهياكل جديدة.

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