بن صالح يردًّ على المعارضة ويؤكد: "رئاسة الدولة تتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد"





هاجم رئيس مجلس الأمة،عبد القادر بن صالح، أحزاب المعارضة التي قال إنها تطلق خطابات التيئيس والتشاؤم وتسويد صورة الوضع الاقتصادي ، واصفا إياها بـ"الجهات الناعقة"، وقال إن نداءاتها فاقدة للمصداقية. ودافع بن صالح خلال كلمته الافتتاحية لدى عرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط الحكومة على أعضاء مجلس الأمة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعن برنامجه، حيث ردَّ على المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور في قوله":..رئاسة الدولة توجه وتتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد ..والحكومة تعمل بجدية في الميدان و وتواجه تحديات وتحل مشاكل بتوجيه من رئيس الجمهورية والتنسيق بين المؤسسات الدستورية قائم ورئيس الجمهورية يتولاه". وأضاف المسؤول الأول بـ"السينا" في قوله:" ..لعل في مثول الحكومة أمام البرلمان و تقديمها لبرنامج عملها إلا واحدا من الأدلة التي تبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي في الجزائر"، مستطردا:"هكذا تسير البلاد وهذا ما يجري فيها وتلك هي جزائر اليوم جزائر الأمن والاستقرار وجزائر المؤسسات التي تعمل بالتنسيق والتكامل وهنا يكمن سر بقاء الجزائر واقفة وتبرز قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها ومعالجة المشاكل". وفي تعليقه على برنامج الحكومة قال بن صالح:" ..مناسبة دستورية متميزة بين الحياة البرلمانية والوطنية كونها تشكل فرصة للحوار بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية كما أنها سانحة دستورية هامة للنقاش الصريح والحوار البناء ما بين مؤسستين دستوريتين تعملان في ظل أحكام الدستور وتؤسسان لحوار مؤسساتي هادف يرمي إلى تكريس الممارسة الديمقراطية و تجسيد الشفافية في الأداء المؤسساتي في إطار دولة الحق و القانون". واعتبر رئيس مجلس الأمة أن مخطط عمل الحكومة وثيقة سياسية هامة أتى عليها وحددها إطار الدستور كونها ترسم خيارات البلاد الأساسية وآفاقها المستقبلية مؤكد بأن مناقشته في هذا الظرف بالذات يدخل ضمن الرؤية الشاملة التي ما فتئت الدولة تنتهجها في نطاق تسيير شؤونها والتي مفادها أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية تتعاطى مع المواعيد و تتفاعل مع التطورات بشكل عادي و هي بالتكامل مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة تعمل بانسجام و تناغم .

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