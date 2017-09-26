الرئيس بوتفليقة يعين بوحجة لتمثيله في مراسم تعيين الرئيس المنتخب الجديد لأنغولا
عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة لتمثيله في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لأنغولاي مانويل غونساليس لورينسو التي ستجري اليوم الثلاثاء بلواندا، حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدر أنه "تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس جمهورية أنغولا، عين فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني لتمثيله في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديدي مانويل غونساليس لورينسو التي ستجري في 26 سبتمبر 2017 بلواندا". وأضاف البيان أنه يرافق بوحجة في هذه المناسبة وزير المجاهدين.
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