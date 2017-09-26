

الجزائر ضيف شرف الطبعة الـ28 لمهرجان الفيلم العربي بفرنسا ستكون السينما الجزائرية ضيف شرف الطبعة الـ28 لمهرجان الفيلم العربي الذي تحتضنه 4 إلى 16 أكتوبر المقبل مدينة فاميك الشمال الشرقي لفرنسا، حسبما أعلنه المنظمون



إسرائيل تقصف مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في دمشق ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الجمعة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مستودعات اسلحة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران قرب مطار دمشق السوري. وأوضح



الجزائر تشارك في الطبعة ال39 للصالون الدولي للسياحة بفرنسا يشارك الديوان الوطني للسياحة في فعاليات الطبعة ال39 للصالون الدولي للسوق السياحية، المقرر تنظيمه بالعاصمة الفرنسية باريس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، حسب ما



نوارة سعدية جعفر تدافع عن مخطط عمل الحكومة، وتؤكد: "الحلول واضحة لكنها مكلفة وتتسم بالمسؤولية" دافعت عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي،نوارة سعدية جعفر ، عن مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وقالت إنه يرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة



عودة 108 حاج إلى ارض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج عاد يوم الاثنين عبر مطار هواري بومدين (الجزائر العاصمة) فوج الحجاج المكون من 108 حاج و حاجة إلى ارض الوطن بعد تمكنهم من أداء فريضة



الرئيس بوتفليقة يعين بوحجة لتمثيله في مراسم تعيين الرئيس المنتخب الجديد لأنغولا عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة لتمثيله في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لأنغولاي مانويل غونساليس لورينسو التي ستجري



وزير الاتصال، جمال كعوان: "إجراءات مخطط عمل الحكومة لفائدة الإعلام تؤكد عزمها على النهوض بالقطاع" صرح وزير الاتصال جمال كعوان, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة حول الإعلام, تؤكد اهتمام الجهاز التنفيذي بالمشهد الإعلامي الوطني



غول:"لسنا بحاجة للتهريج السياساوي" دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، للابتعاد عن سياسية التيئيس والغموض والتشكيك في مؤسسات الدولة، مهاجما بعض أحزاب المعارضة- لم يذكرها-