غول:"لسنا بحاجة للتهريج السياساوي"





دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، للابتعاد عن سياسية التيئيس والغموض والتشكيك في مؤسسات الدولة، مهاجما بعض أحزاب المعارضة- لم يذكرها- والتي قال إنها تزرع نداءات اليأس والتفرقة بين الجزائريين. وفتح رئيس حزب "تــــاج" على بعض الأحزاب السياسية المعارضة التي لم يذكرها بالاسم والتي اتهمها بزرع البلبلة والتفريق بين الجزائريين ، وخاطبها قائلا:" اللي عندو حظوظ و طموح للوصول إلى سلطة الحكم ينتظر 2019 ويغتنم أولا محليات 2017 وينتظر 2019 ويتقدم للشعب واللي حبو الشعب على الراس و العين"، مشيرا إلى الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر عبر حدودها وقال:" الجزائر البلد الوحيد الذي لم يطبع مع الكيان الصهيوني ويمتلك قراره السياسي و السيادي في شتى المجالات. وشدد على أهمية رصد الصفوف وعدم قطع الجسور مع المعارضة والموالاة على حد سواء، وأضاف:" لابد من ترميم الجسور مع المعارضة والتواصل معها"، مشددا على أهمية وجود مساحات تفاهم مع المعارضة، مؤكدا:" إذا ذهبت الجزائر لا تبقى لا سلطة ولا معارضة". ونفى رئيس الحزب بالمناسبة تلقي تعليمات من قبل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح للتصويت حزبه لصالح برنامج الحكومة، داعيا بالمناسبة لتوجيه العملة للاستثمار وليس للاستهلاك. وقال غول :"نحن لسنا في حاجة لتشتيت الصفوف وخلق التنابز و أن تكون الصفوف مهلهلة ، وأضاف :" ميكانيزمات الرقابة معروفة"، مشيرا للهيئات الرقابية التي صخرتها الحكومة و التي قال إنه عليها لعب دورها:" لسنا بحاجة للتهريج السياساوي" من طرف هؤلاء أو هؤلاء لتعكير الأجواء وتقسيم الجزائريين ، ورفض التعليق عن تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى حول حديثه عن أحزاب المعارضة وأفاد رئيس الحزب:" نحن بحاجة إلى أحزاب السلطة والمعارضة وعلى حد سواء، المسألة لابد أن لا تنحصر في الأنانية والمصلحة الحزبية الضيقة .. نحن بحاجة إلى تضافر الجميع، لسنا بحاجة إلى بعض المعارضة التي تتطرف في نداءات اليأس والتفرقة بين الجزائريين من خلال النداءات التي توجهها".

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