ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
وارتفعت أسعار النفط بعد أن قال منتجون رئيسيون إن السوق العالمية في طريقها للعودة إلى التوازن، بينما هددت تركيا بوقف تدفقات النفط من منطقة كردستان العراق المتجهة إلى موانئها. وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.5 دولار، أو ما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 58.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار، أو 2 بالمئة، إلى 51.68 دولار قرب أعلى مستوياتها منذ مايو.
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