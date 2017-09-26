

أويحيى:"الموس لحق للعظم" أقر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بحدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، ولخصها في المثل الشعبي القائل"الموس لحق للعظم" ، وقال إن هذا الوضع جعل الحكومة تقرر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، ودعا الجماعات الإرهابية للانخراط في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والعودة إلى عائلاتهم، وقال إنهم إن لم يستفيدوا من إجراءات قانون "المصالحة الوطنية" فإن الدولة ستقضي عليهم بقوة القانون.



أكراد العراق يتجاهلون التهديدات ويشاركون بكثافة في استفتاء الاستقلال أربيل/السليمانية (العراق) (رويترز) - صوت الأكراد في شمال العراق يوم الاثنين بأعداد كبيرة في استفتاء على الاستقلال تنظمه السلطات الكردية متجاهلين ضغوط بغداد وتهديدات تركيا



ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين وارتفعت أسعار النفط بعد أن قال منتجون رئيسيون إن السوق العالمية في طريقها للعودة إلى التوازن، بينما هددت تركيا بوقف تدفقات النفط من منطقة كردستان



مقتل ثلاثة إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية قتل ثلاثة إسرائيليين وأُصيب آخرون في هجوم شنه مجاهد فلسطيني مسلح بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قالت الشرطة. وأضافت الشرطة أن قوات الأمن قتلت



165.000 مترشح للانتخابات البلدية و 16.600 للمجالس الولائية بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية ,حسب ما أفاد به يوم الاثنين



رايتس ووتش : التحالف الدولي قتل 30 طفلا سوريا قرب الرقة أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الاثنين، أن غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال شهر آذار/ مارس قرب الرقة السورية، أسفرت عن مقتل 84 مدنياً بينهم 30 طفلاً على الأق



الاتحاد الأوروبي يهنئ الجزائر على تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأشخاص وجهت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر يوم الاثنين تهانيها للجزائر على تدمير المخزون المتبقي من الالغام المضادة للأشخاص واصفة البلد ب "المثال الذي يقتدى به".



عرض مسرحية "اوميرتا" بالعاصمة: آثار الصمت في ظل العولمة تم أول أمس بالجزائر العاصمة تقديم العرض الأول لمسرحية "اوميرتا" وهي كوميديا و دراما تندد بسلطة العولمة و أثارها على الشعوب الخاضعة في صمت تحت



الكويت تعلن استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية أعلنت الكويت، فجر الخميس، استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام نهائي متى ما تم التوصل إليه بينهم، مجددة التزامها الكامل بوحدة اليمن ودعم