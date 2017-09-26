مقتل ثلاثة إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية
قتل ثلاثة إسرائيليين وأُصيب آخرون في هجوم شنه مجاهد فلسطيني مسلح بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قالت الشرطة. وأضافت الشرطة أن قوات الأمن قتلت منفذ العملية الفلسطيني لكنها لم تكشف عن هويته. وقالت الشرطة إن "مسلحا اقترب من البوابة الخلفية لمستوطنة حار أدار برفقة عمال فلسطينيين قبل أن يفتح النار على حراس المستوطنة".وتفيد تقارير بإصابة أربعة أشخاص في الهجوم. وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن الضحايا مصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار وآثار طعن بسكين.
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