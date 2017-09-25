165.000 مترشح للانتخابات البلدية و 16.600 للمجالس الولائية





بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية ,حسب ما أفاد به يوم الاثنين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , صلاح الدين دحمون.

وأوضح السيد دحمون خلال ندوة صحفية أن "عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165.000 مترشح منهم 51,5 بالمائة دون سن ال 40 و4,5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي , 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و 16 بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي, في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة".

وابرز المتدخل في هذا الاطار أن الارقام المقدمة "تبقى أولية وسيتم ضبطها وفقا للآجال القانونية المحددة خاصة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".

أما بخصوص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بهذا الموعد فقد "بلغت --حسب ذات المتحدث--9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة".

وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد "بلغ عدد المترشحين فيها -- يضيف المتحدث-- 16.600 مترشح , 48 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة و4,8 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 28 بالمائة من المترشحين من العنصر النسوي", لافتا الى ان " 34,5 بالمائة من المترشحين من ذوي مستوى جامعي , 52,5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13 بالمائة ذوي مستوى ابتدائي".

بخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت -- حسب الامين العام للوزارة-- 620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات الى جانب 24 قائمة حرة".

من جهة أخرى كشف السيد دحمون ان تعداد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي لم تنته بعد فقد "بلغت 22,296.037 ناخب من بينهم 691.721 مسجل جديد".

وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه الانتخابات بشقيها البلدي و الولائي فقد بلغت--حسب السيد دحمون-- "4 تحالفات" متمثلة في كل من تكتل الفتح والذي يضم 5 أحزاب ( الحزب الوطني الجزائري , الحزب الوطني الحر , حركة الوطنيين الاحرار, الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني), تحالف البناء والذي يضم 3 أحزاب ( حركة النهضة ,جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء) و تحالف الفجر والذي يضم حزبين ( جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد) , تحالف تاج والذي يضم 4 احزاب (جبهة الشباب الديمقراطي,حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجهوي وتجمع امل الجزائر).

و في سياق التحضير لهذا الموعد أكد المتحدث أن عدد مراكز التصويت بلغ 12.457 مركزا من بينها 342 مركز جديد, في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 55.866 مكتبا من بينها 3.111 جديدة في حين بلغ عدد القاعات والاماكن العمومية المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 29 اكتوبر القادم 4.734 فضاء.

من جهة أخرى جدد الامين العام للوزارة "التزام" قطاع الداخلية بضمان كافة شروط الشفافية و حياد الادارة بغية انجاح هذا الموعد الانتخابي احتراما وتطبيقا لمواد الدستور وتجسيدا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس

الجمهورية , عبد العزيز بوتفليقة.واج

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