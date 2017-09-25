الاتحاد الأوروبي يهنئ الجزائر على تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأشخاص

و يذكر أن وزارة الدفاع الوطني قامت الاثنين الماضي بتدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأشخاص الذي كان بحوزة الجيش الوطني الشعبي طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر و المنبثقة عن تنفيذ اتفاقية
أوتاوا حول منع استعمال و تخزين و انتاج و نقل الألغام المضادة للأشخاص و اتفاقية أوسلو حول تدميرها الموقع عليها في 18 سبتمبر 1997 و التي صادقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000 .
و أشارت المفوضية إلى أن "الجزائر أصبحت بلد خال من الألغام المضادة للأشخاص وتعتبر مثالا للبلدان التي لا تزال توجد بترابها مثل هذه الألغام" مجددة تضامنها مع هذه الجهود و التزامها بتحقيق عالم خال من الألغام المضادة
للأشخاص.
ومنذ الاستقلالي تم القيام بالعديد من عمليات تدمير الألغام المضادة للأشخاص التي زرعها المستعمر على طول الحدود الشرقية و الغربية و ذلك قصد تطهير هذه المناطق الملغمة.
و قد خلفت هذه الألغام 7300 ضحية مدنية منها 4830 خلال حرب التحرير الوطنية و 2470 بعد الاستقلال, حسب أرقام وزارة الدفاع الوطني.واج
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