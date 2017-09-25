شمس الدين معطاء الله يكشف: إعادة تشغيل الفرن العالي بمركب الحجار
تمت إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب الحجار للحديد و الصلب ابتداءً من يوم الأحد، بعد توقف دام أزيد من أسبوعين، بسبب أزمة المياه التي مرت على ولاية عنابة في الفترة الماضية. وفي هذا الصدد قال المدير العام لمركب الحجار شمس الدين معطاء الله في تصريح لإذاعة الجزائر من عنابة "سنقوم بتشغيل الفرن العالي بداية من اليوم حيث جرت التحضيرات لذلك في أحسن الظروف".مضيفا أنه "من المرتقب أن يصل الفرن إلى طاقته الإنتاجية المعتادة بعد 10 أيام".وكان وزير الموارد المائية حسين نسيب، في وقت سابق، قد أمر خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية عنابة بتزويد مركب الحجار بالمياه لإعادة بعث نشاط الفرن العالي.
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