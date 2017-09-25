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25/09/2017 11:50:00

مباركي يُشرف على انطلاق موسم التكوين المهني من عين الدفلى


أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، من ولاية عين الدفلى، على انطلاق الموسم الجديد للتكوين المهني، وتم برمجة تخصصات مرتبطة بالمياه والبيئة على مستوى 41 ولاية، تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة في 22 ولاية. وانطلق الموسم الجديد للتكوين المهني الذي يتسم بإدراج تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل بمختلف قطاعاته، وستتوج التخصصات بمختلف فروعها بشهادة تمنح للمتربص بعد نهاية مدة التكوين، وفي تصريح للإذاعة يقول وزير القطاع محمد مباركي"تم إدراج ثلاث تخصصات جديدة متوجة بشهادة لاسيما في مجال الرقمنة ، بالإضافة إلى ذلك فقد تمت برمجة تخصصات مرتبطة بالمياه والبيئة على مستوى 41 ولاية، تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة في 22 ولاية، تخصصات مرتبطة بالاتصالات السلكية في 33 ولاية ، ويتعين - حسب الوزير- أن تستجيب العروض والتخصصات المفتوحة للاحتياجات الاقتصادية للوطن . وفي السياق يشير الوزير أن شهادة التعليم المهني مصنفة في المستوى الرابع و التي تعوض شهادتي التعليم المهني من الدرجة الأولى والثانية ، كما هناك شهادة أخرى وهي شهادة التعليم المهني العليا المصنفة في المستوى الخامس والمتوجة للطور الثاني من التعليم المهني والتي تحضر في سنتين امتدادا لشهادة التعليم المهني".

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