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25/09/2017 11:33:00

نواسة: تشكيل تحالف لدعم الرئيس..مطروح


نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" ،مصطفى نواسة ،أمس،  أن يكون الحزب في قطيعة مع  التشكيلات السياسية المعارضة، مؤكدا أن فكرة تشكيل تحالف سياسي بين الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية البرلمانية مطروح، داعيا إلى إبرام ميثاق لأخلقة الخطاب السياسي للخروج من حالة الاحتقان الذي تعيشه الساحة في الفترة الأخيرة. وقال مصطفى نواسة إن الوضع الذي تعيشه البلاد يستدعى مزيدا من التنسيق بين تلك الأحزاب، نافيا بالمناسبة وجود أي قطيعة بين الحكومة والمعارضة، مؤكدا أن فكرة تشكيل تحالف سياسي جديد مطروحة، وأضاف:"..فمنذ 2014 كان هناك تحالف بالمكونات الجديدة بين أربعة أحزاب جديدة ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، إضافة إلى الحركة الشعبية، وبطبيعة الحال هذا الأمر مطروح لأنه يتعلق بقطب رئاسي يشكل أغلبية برلمانية ومحكوم عليه ينسق ويتحالف ويعزز التنسيق فيما بينها". وعلّق نواسة خلال حديثه مع موقع " كل شيء عن الجزائر" عن اتهام المعارضة بإطلاق حملة انتخابية مسبقة استعداد للمحليات، بالقول:"..بطبيعة الحال ما دمنا على مقربة من الانتخابات المحلية، فان تلك الانتقادات تأخذ إما طابع الحملة الانتخابية، أو بغرض إثبات الوجود فبعض الأحزاب السياسية التي ليس لها وجود أو امتداد سياسي تحاول إثبات وجودها في الساحة برفع سقف خطابها الذي يتجاوز في بعض الأحيان أخلاقيات العمل السياسي وبعض الخطوط الحمراء لجلب اهتمام الرأي العام". وفي رده على سؤال حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد قال رئيس كتلة "تاج" ".. الوضع الاقتصادي للبلاد صعب، لكن لم نصل بعد إلى درجة الخطورة، فهناك آليات وحلول يمكن اللجوء إليها، وهناك تدابير تضمنها مخطط عمل الحكومة لتصحيح الوضع ومواجهة الصعوبات، والتي ستتبعها إجراءات أخرى لتعديل قانون النقد والقرض، واعتقد بأن هذه الإجراءات كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها"، مشددا على أهمية وجود إجراءات واليات مراقبة صارمة لضمان توجيه تلك الأموال لوجهتها الحقيقية أي توجه للاستثمار  لمنع حدوث تضخم أو وقوع تداعيات سلبية كنتيجة توجهنا التوجه لهذا الإجراء، وقال:".. كل الإجراءات الاقتصادية مهما كانت طبيعتها تنطوي على مخاطر، وهذا الإجراء المتمثل في طبع النقود يتضمن مخاطر تتعلق بمصير الأموال". وأضاف المسؤول ذاته:"ما سيسمح بمواجهة الأزمة هو التضامن بين الطبقة السياسية والتضامن بين الشعب الجزائري..نحن لسنا في وضع تنافس حزبي أو سياسي، بل أمام المصلحة العليا للبلاد".  وعن الانتقادات التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى لأحزاب المعارضة، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "تاج":"..علاقاتنا طيبة مع كل الأحزاب سواء المشكلة للأغلبية البرلمانية أو الموجودة في المعارضة، لكن يبقى أنه فيه خطاب من بعض الأحزاب السياسية وبعض الأفراد يمكن القول انه خطاب غير مسؤول وخطاب حاد"، مؤكدا أن الحزب وجه دعوة ولا تزال قائمة إلى ميثاق سياسي وميثاق أخلاقي يضبط الطبقة السياسية ويضبط الخطاب السياسي لتفادى مثل تلك الخرجات والخطابات التي تحمل أمور سلبية تزيد من حالة التشنج بين مكونات 

 

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