توقيف تاجري (02) مخدرات وحجزت(2,2) كيلوغرام من الكوكايين بمستغانم
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 24 سبتمبر 2017 بمستغانم الناحية العسكرية الثانية ، تاجري (02) مخدرات وحجزت(2,2) كيلوغرام من مادة الكوكايين. وبتبسة الناحية العسكرية الخامسة ، ضبط حراس الحدود (19900) خرطوشة من مختلف العيارات، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وبسكرة الناحية العسكرية الرابعة ، ثلاثة مهربين (03) وحجزت (121) كيلوغراما من خليط الذهب والحجارة و(119) غراما من الذهب الخام ومعدات تنقيب عن الذهب و(10560) وحدة من مختلف المشروبات. من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ بكل من عنابة والقالةالناحية العسكرية الخامسة ، (32) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (48) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشارالناحية العسكرية الثالثة وتلمسان وسعيدةالناحية العسكرية الثانية .
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