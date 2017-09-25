

حول تجديد اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: تأجيل المناقشات إلى شهر نوفمبر القادم أشار وزير الطاقة مصطفى قيطوني بفيينا إلى أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى



شمس الدين معطاء الله يكشف: إعادة تشغيل الفرن العالي بمركب الحجار تمت إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب الحجار للحديد و الصلب ابتداءً من يوم الأحد، بعد توقف دام أزيد من أسبوعين، بسبب أزمة المياه التي مرت



مساهل يؤكد دعم الجزائر للمبادرة الأممية لحل الأزمة الليبية أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، دعم الجزائر للمبادرة الأممية لحل الأزمة الليبية من منطلق الحرص على مرافقة الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سلمي لأزمتهم



مخطط عمل الحكومة يعرض على مجلس الأمة ابتداء من اليوم يقدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين عرضا عن مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، و ذلك بعد حصوله الأسبوع المنصرم على مصادقة الأغلبية



مباركي يُشرف على انطلاق موسم التكوين المهني من عين الدفلى أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، من ولاية عين الدفلى، على انطلاق الموسم الجديد للتكوين المهني، وتم برمجة تخصصات مرتبطة بالمياه والبيئة على مستوى



نواسة: تشكيل تحالف لدعم الرئيس..مطروح نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" ،مصطفى نواسة ،أمس، أن يكون الحزب في قطيعة مع التشكيلات السياسية المعارضة، مؤكدا أن فكرة تشكيل



توقيف تاجري (02) مخدرات وحجزت(2,2) كيلوغرام من الكوكايين بمستغانم أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 24 سبتمبر 2017 بمستغانم الناحية العسكرية الثانية ، تاجري (02) مخدرات وحجزت(2,2) كيلوغرام من مادة الكوكايين. وبتبسة



خالدي: ملتزمون مع الرئيس أكد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي ،المناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، الهادي خالدي، أمس، التزامه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كل الظروف،



مقري يردُّ على سلطاني ردَّ الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أمس، على تصريحات غريمه أبو جرة سلطاني الرئيس السابق للحزب حول معارضة "حمس" للحكومة، وقال إن