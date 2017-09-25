توقيف 06 أشخاص متهمون بتزوير الوثائق الإدارية و التهريب الدولي للسيارات بالعاصمة





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية وثائق مركبات مع التهريب الدولي للمركبات المستعملة ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان وطرح أوراق نقدية للتداول في السوق، حيث تم توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز سيارتين ومبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم. قضية الحال عالجتها فصيلة الشرطة لبئر توتة، حيث على إثر دوريات متنقلة لفت انتباههم وجود شخصين مشبوهين داخل سيارة سياحية تم إخضاعهما للملامسة الجسدية القانونية حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم من أوراق نقدية من فئة 1000 بعضها مزورة في الرقم التسلسلي، ليتبين لاحقا أنهما مسبوقان قضائيا. في إطار التحقيق و بناءا على الإذن بتمديد الاختصاص و التفتيش المؤشر عليه من طرف السيد وكيل الجمهورية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي أين تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية ظاهريا تبدو مزورة، بالإضافة إلى سيارة سياحية أجنية غير مسجلة في الجزائر، حيث يقوم المشتبه فيه رفقة آخرين بجلب مركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها على أن تبقى داخل الجزائر لمدة (06) اشهر فقط، ثم يعمدون إلى بيعها لشركائهم على أن يتكفل المشتبه فيه الرئيسي بتزوير وثائقها و تسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضها للبيع في الأسواق الخاصة. من خلال هذه العملية تم استرجاع سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي قدر بحوالي 10 ملايين سنتيم بطاقات صفراء و رمادية خاصة بالمركبتين، مع توقيف (06) أشخاص متورطين في قضية الحال أين تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد إثنان منهما من الاستدعاء المباشر.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة