الفريق أحمد ڤايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية





مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية، يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ صباح اليوم الأحد 24 سبتمبر 2017، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حيث سيشرف خلال هذه الزيارة على تمرين بياني بالرمايات الحقيقية "عاصفة 2017"، معلنا بذلك افتتاح سنة التحضير القتالي 2017/2018، كما سيتفقد بعض وحدات الناحية.في اليوم الأول من الزيارة وبعد مراسم الاستقبال بمقر قيادة الفرقة الثامنة المدرعة ورفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، تابع الفريق عرضا قدمه قائد الفرقة، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، وكذا تقييم المؤهلات الإحترافية لقيادة وأركانات الفرقة الثامنة المدرعة ووحدات الدعم في مجال الإجراءات العملياتية وإعداد الوثائق وإدارة الأعمال القتالية. ليقوم بعدها، الفريق بتفقد ميداني للوحدات المشاركة في هذا التمرين.

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