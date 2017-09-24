توقيف أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية الناحية العسكرية الأولي. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست الناحية العسكرية السادسة ، مهربين اثنين وضبطوا (52967) قرص لمختلف الأدوية والمواد الصيدلانية، في حين تم توقيف (05) تجار مخدرات و(04) مهربين وضبط (937) قرص مهلوس و(5471) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة ومعسكرالناحية العسكرية الثانية .

من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ (24) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقالة الناحية العسكرية الخامسة ، في حين تم توقيف (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ومعسكر وورقلة.

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