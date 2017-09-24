فرحات آيت علي: الجزائر بحاجة إلى 600 مليار شهريــــــــــــــــــا.. !!





يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ،فرحات آيت علي، أن حاجات الحكومة المالية لتسيير شؤون البلاد تقدر بما يقرب 600 مليار دينار شهريا، مؤكدا أن ما قاله الوزير الأوّل أحمد أويحيى بخصوص حاجتها لـ 200 مليار دينار كان يقصد به الكتلة النقدية فقط. وأفاد الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع "سبق برس" أن الوضع المالي للبلاد وصل إلى الخطوط الحمراء، موضحا أن انخفاض احتياطي الصرف من العملة الصعبة، والتوجه نحو طبع مزيد من الدينار من شأنه المساهمة إغراق الأخير أكثر، ورفع التضخم بشكل رهيب، وقال:"..الحكومة لا تمتلك خيارات كثيرة لتجاوز الأزمة، خاصة وأن الحلول تحتاج إما لرفع المداخيل، أو تخفيض النفقات أكثر من خلال تسريح العمال، وهما الحلين الذين يصعب تنفيذهما حاليا". وأوضح آيت علي أن مدخول الخزينة من الجباية يقارب 400 مليار دينار شهريا، فيما ستلجأ الحكومة عن طريق طبع النقود، وقال:"هنا لا نعني نقود ورقية بل أموال على شكل سندات، إلى تغطية الـ 200 مليار دينار الناقصة لتسيير شؤونها"، مشيرا إلى بفكرة التحول نحو دينار جزائري جديد، مبرزا بأن الإشكال يكمن في تآكل احتياطي الصرف الذي سيصل مع نهاية السنة إلى حدود 94 مليار دولار.

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