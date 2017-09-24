منـــــــــــــــــــاصرة: "المرشد السابق لجماعة الإخوان ..سابقة في تاريخ مصر"





أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين ،محمد مهدي عاكف، الذي توفي ،أول أمس، في مستشفى القصر العيني بالقاهرة عن عمر يناهز 89 عاما سابقة في تاريخ مصر، وقال إنه أعطى درسا عمليا في الديمقراطية والتداول على المسؤولية. وأوضح رئيس "حمس" عبد المجيد مناصرة في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" الفايسبوك" بالقول:"..ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الأستاذ محمد مهدي عاكف مساء اليوم عن عمر ناهز 89 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة بعد تدهور حالته الصحية رحمه الله"، وأضاف رئيس الحزب:"..هو من مواليد كفر عوض السنيطة -مركز أجا دقهلية، مدرسة (المنصورة) الابتدائية، ثم التوجيهية من مدرسة (فؤاد الأول) الثانوية بالقاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية، وتخرج في مايو 1950م. عمل بعد تخرجه مدرساً للرياضة البدنية بمدرسة (فؤاد الأول) الثانوية عرف الإخوان في وقت مبكر في عام 1940م، وتربى على شيوخ الإخوان وعلمائهم، وعلى رأسهم الإمام حسن البنا، وكان من أحبِّ المشايخ إلى نفسه محب الدين الخطيب". وقال مناصرة:"..الفقيد ودع الحياة وهو محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد، ويعد الأستاذ المرشد السابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقد سجل سابقة في تاريخ مصر من خلال إعلان عدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام في جانفي 2010 ليعطي درسا عمليا في الديمقراطية والتداول على المسؤولية"، مؤكدا:"رغم أن تاريخه حافل بالنضال والتضحية منذ خمسينيات القرن الماضي فبقي ثابتا وشامخا وصداحا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، صامدا في وجه ظلم النظام الانقلابي هو وإخوانه وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب". وقدم مناصرة تعازي "حمس" في قوله :"..بهذا المصاب الجلل أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومناضلي ومناضلات حركة مجتمع السلم، بأخلص التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان. وأن يخرج مصر الكنانة من أزمتها إلى مرافئ الأمان والاستقرار ومزيد من الوفاق والتوافق بين أبناء وأطياف الشعب المصري".

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