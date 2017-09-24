أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي
تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى، مساء أول أمس، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا تحت الرعاية السامية للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماكرون،كما تطرق أويحيى ونظيره الفرنسي إلى"التحضيرات الجارية تحسبا لاجتماع الرابع للجنة الحكومية رفيعة المستوى المكلفة بالتعاون الثنائي المقررة في ديسمبر بباريس تحت رئاستهما المشتركة.
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