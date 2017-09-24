

فرحات آيت علي: الجزائر بحاجة إلى 600 مليار شهريــــــــــــــــــا يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ،فرحات آيت علي، أن حاجات الحكومة المالية لتسيير شؤون البلاد تقدر بما يقرب 600 مليار دينار شهريا، مؤكدا أن ما



فرحات آيت علي: الجزائر بحاجة إلى 600 مليار شهريــــــــــــــــــا.. !! يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ،فرحات آيت علي، أن حاجات الحكومة المالية لتسيير شؤون البلاد تقدر بما يقرب 600 مليار دينار شهريا، مؤكدا أن ما



منـــــــــــــــــــاصرة: "المرشد السابق لجماعة الإخوان ..سابقة في تاريخ مصر" أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين ،محمد مهدي عاكف، الذي توفي ،أول أمس، في مستشفى القصر العيني



أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى، مساء أول أمس، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما



الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة إحياء بلاده



ملتقى الأدب الشعبي ببسكرة: هذه قائمة أسماء الشعراء العرب المشاركين في الطبعة السادسة دعت الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي باقة من الشعراء العرب للمشاركة بفعاليات الملتقى العربي السادس للأدب الشعبي الذي يقام برعاية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي



محور الأسد – إيران وانقلاب الليكود عليها وجمعه «قلوب» دول حصار قطر تقفز لعبة «المطبات الاستراتيجية» مجدداً إلى الواجهة في الأردن، عند رصد ومراقبة التحولات المثيرة في الإقليم، وبوصلة المجتمع الدولي، حيث النشاط الملِكِي الأردني الملموس في



تجارة خارجية : انخفاض العجز التجاري بأكثر من 40 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 32ر7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2017 مقابل عجز قدره 23ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016



ڤايد صالح في زيارة عمل وتفتيش يوم غد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد الأحد 24 سبتمبر 2017، بزيارة عمل وتفتيش