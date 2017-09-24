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24/09/2017 09:49:00

الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين


بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي عاهل  المملكة العربية السعودية، بمناسبة إحياء بلاده للذكرى 87 لتأسيسها, أكد له من  خلالها حرصه الدائم على تعزيز وتوسيع المجالات التي تشملها العلاقات"المتميزة" التي تجمع بين البلدين. وجاء في البرقية "يسعدني وبلدكم الشقيق يحتفل بالذكرى السابعة والثمانين  لتأسيس المملكة العربية السعودية أن أتوجه إلى حضرتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسيي بأحر التهاني وأصدق التمنيات بدوام الصحة والهناء سائلا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والعافية والهناء ويحقق للشعب  السعودي الشقيق ما يتطلع إليه من اطراد التقدم والرخاء تحت قيادتكم الحكيمة". وأضاف رئيس الجمهورية "هذا وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأنوه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين بلدينا وأؤكد حرصنا وعزمنا الدائم على تعزيزها وتوسيع مجالاتها للارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يستجيب  لتطلعات شعبينا الشقيقين"، وأردف رئيس الجمهورية مخاطبا العاهل السعودي "وإذ أشاطركم مشاعر الاعتزاز  بهذه الذكرى المجيدة أدعو المولى العلي القدير أن يحفظكم بكريم عنايته ويعينكم على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السعودي الشقيق من مزيد التقدم والرخاء والعزة والرفاه".

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