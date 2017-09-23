اكتشاف مخبأين (02) يحويان كمية من الذخيرة بالجلفة
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة الناحية العسكرية الأولى ، يوم 22 سبتمبر 2017، مخبأين (02) يحويان كمية من الذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بعين الدفلى الناحية العسكرية الأولى .
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بالبويرة الناحية العسكرية الأولى ، (03) تجار أسلحة وحجزوا مسدسا (01) آليا وبندقية (01) وسلاح ناري (01) ، إضافة الى كمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، في حين أوقف حرس الحدود تاجر مخدرات (01) بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، بحوزته (23) كيلوغرام من الكيف المعالج .
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