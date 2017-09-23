جيلالي سفيان: "هيئة مراقبة الحكومة تُلغي صلاحيات البرلمان"





تساءل رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن دور الهيئة التي أعلن أويحيى عن إنشاءها بمرسوم رئاسي لمراقبة مخطط عمل الحكومة وتسييرها للتمويل غير التقليدي. وقال سفيان جيلالي على صفحته في الفايسبوك " تكلم الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن هيئة سيتم إنشاؤها عن طريق مرسوم رئاسي من أجل مراقبة مخطط الحكومة و تسييرها للتمويل غير التقليدي". واضاف رئيس حزب جيل جديد "بمعنى آخر، الرئيس يضع بهذا الإجراء حكومة الجمهورية تحت وصاية مجموعة من التقنوقراطيين المُعينين. وعلى إثر هذا يكون الرئيس قد ألغى الأحكام الدستورية المتعلقة بصلاحيات البرلمان". وكان الوزير الأول احمد اويحي قد كشف أنه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج. وأضاف الوزير الأول أن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 أشهر) إلى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه. أكد الوزير الأول احمد أويحيى انه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي. وشدد الوزير الأول على أن هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية.

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