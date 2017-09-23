

ملتقى الأدب الشعبي ببسكرة: هذه قائمة أسماء الشعراء العرب المشاركين في الطبعة السادسة دعت الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي باقة من الشعراء العرب للمشاركة بفعاليات الملتقى العربي السادس للأدب الشعبي الذي يقام برعاية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي



محور الأسد – إيران وانقلاب الليكود عليها وجمعه «قلوب» دول حصار قطر تقفز لعبة «المطبات الاستراتيجية» مجدداً إلى الواجهة في الأردن، عند رصد ومراقبة التحولات المثيرة في الإقليم، وبوصلة المجتمع الدولي، حيث النشاط الملِكِي الأردني الملموس في



تجارة خارجية : انخفاض العجز التجاري بأكثر من 40 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 32ر7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2017 مقابل عجز قدره 23ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016



ڤايد صالح في زيارة عمل وتفتيش يوم غد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد الأحد 24 سبتمبر 2017، بزيارة عمل وتفتيش



اكتشاف مخبأين (02) يحويان كمية من الذخيرة بالجلفة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة الناحية العسكرية الأولى ، يوم 22 سبتمبر 2017، مخبأين (02) يحويان كمية من الذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلتين (02)



جيلالي سفيان: "هيئة مراقبة الحكومة تُلغي صلاحيات البرلمان" تساءل رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن دور الهيئة التي أعلن أويحيى عن إنشاءها بمرسوم رئاسي لمراقبة مخطط عمل الحكومة وتسييرها للتمويل غير التقليدي. وقال



في الذكرى العشرين: السفير الأمريكي بالجزائر يستذكر مجزرة بن طلحة في الذكرى العشرين لمجزرة بن طلحة التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، استذكر السفير الأمريكي الجديد جون ب. ديروشر، ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل



بطاقات "بيومترية" لأفراد الجيش.. قريبا يُنتظر أن يتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي مع دخول سنة 2018، والتي ستكون محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير



عامين حبسا نافذا للطبيبة وسنة نافذة لباقي المتهمين التمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة، أول أمس، في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج