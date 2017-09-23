في الذكرى العشرين: السفير الأمريكي بالجزائر يستذكر مجزرة بن طلحة
في الذكرى العشرين لمجزرة بن طلحة التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، استذكر السفير الأمريكي الجديد جون ب. ديروشر، ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل 20 عاما. وكتب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحيي بمزيج من الأسى والإحترام ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل 22 عاما. ممتن للتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب".
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