الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
23/09/2017 11:53:00

بطاقات "بيومترية" لأفراد الجيش.. قريبا


يُنتظر أن يتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي مع دخول سنة 2018، والتي ستكون محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير على اعتبار أنها تخص فئة العسكريين، وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم وباستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة. ووفقا لما نقله الموقع الإخباري"الجزائر1"  الذي أكد على لسان مصدر عسكري مطلع أنه "في إطار العصرنة والتماشي مع التقدم التكنولوجي،قرر رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني إصدار بداية من سنة 2018 بطاقات هوية عسكرية بيومترية لصالح كل منتسبي المؤسسة العسكرية وتعميم العملية لتشمل كذلك حتى بطاقات الإعفاء وأداء الخدمة الوطنية والتخلص بشكل تدريجي من البطاقات الورقية الحالية التقليدية والتي باتت غير مسايرة للعصر". وتقول ذات المصادر إنه سيتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي بدءًا من العام المقبل، و سيشتمل مخزون المعلومات على صورة وجه وبصمتين وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم و باستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة، مشيرة إلى أن هذا  يأتي بعد فترة دراسة دقيقة وسيتم إصدار أولى هذه البطاقات العسكرية البيومترية أواخر شهر ديسمبر المقبل وتخص الإطارات السامية لوزارة الدفاع الوطني كخطوة أولى.

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بطاقات "بيومترية" لأفراد الجيش.. قريبا

يُنتظر أن يتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي مع دخول سنة 2018، والتي ستكون محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير
image

عامين حبسا نافذا للطبيبة وسنة نافذة لباقي المتهمين

التمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة  بولاية الجلفة، أول أمس، في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج
image

الأولياء يمنعون أبنائهم من الالتحاق بالثانوية الجديدة بالشطية في الشلف

قارب الأسبوع الثالث على عدم إلتحاق ازيد من 200 تلميذ بمقاعد الدراسة على مستوى  الطور الثانوي بلدية الشطية بولاية الشلف ،حسب مصادر موثوقة ،السبب يعود
image

مساهل يتحادث بنيويورك مع النظيف

تحادث وزير الشؤون الخارجية  السيد عبد القادر مساهل ، مساء أول أمس، بنيويورك مع محمد صالح النظيف الممثل  الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة
image

"النقـــــــــاب" و"اللثـــــــــــــــام"..ممنوع بالمدارس

أثار قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والقاضي بمنع "النقاب" و "اللثام" بالمدارس بالنسبة للتلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية، غضب الجزائريين حيث تحولت صفحات
image

إيران تختبر صاروخا جديدا رغم ضغوط ترامب

قالت إيران إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى يسمى "خرمشهر"، في تحد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بأن مدى الصاروخ
image

وفاة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان

توفي محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث كان يقضي فترة حبس على ذمة قضايا، حسب أسرته
image

أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول التعاون الثنائي واجتماع اللجنة رفيعة المستوى

تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
image

اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: نسبة التجاوب بلغت 116 % في أوت

خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد اليوم الجمعة بفيينا.
image

امن ولاية بجاية: توقيف تاجر مخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بجاية الاسبوع الماضي من توقيف المبحوث عنه حيث يعد من بين المجرمرين المتبعين قضائيا وقد صدرت في حقه
قيم هذا المقال
0