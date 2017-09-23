بطاقات "بيومترية" لأفراد الجيش.. قريبا





يُنتظر أن يتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي مع دخول سنة 2018، والتي ستكون محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير على اعتبار أنها تخص فئة العسكريين، وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم وباستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة. ووفقا لما نقله الموقع الإخباري"الجزائر1" الذي أكد على لسان مصدر عسكري مطلع أنه "في إطار العصرنة والتماشي مع التقدم التكنولوجي،قرر رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني إصدار بداية من سنة 2018 بطاقات هوية عسكرية بيومترية لصالح كل منتسبي المؤسسة العسكرية وتعميم العملية لتشمل كذلك حتى بطاقات الإعفاء وأداء الخدمة الوطنية والتخلص بشكل تدريجي من البطاقات الورقية الحالية التقليدية والتي باتت غير مسايرة للعصر". وتقول ذات المصادر إنه سيتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي بدءًا من العام المقبل، و سيشتمل مخزون المعلومات على صورة وجه وبصمتين وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم و باستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد فترة دراسة دقيقة وسيتم إصدار أولى هذه البطاقات العسكرية البيومترية أواخر شهر ديسمبر المقبل وتخص الإطارات السامية لوزارة الدفاع الوطني كخطوة أولى.

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