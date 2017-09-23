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23/09/2017 11:48:00

عامين حبسا نافذا للطبيبة وسنة نافذة لباقي المتهمين


التمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة  بولاية الجلفة، أول أمس، في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية وسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دج في حق باقي المتهمين في  القضية من المحبوسين ويتعلق الأمر بـثلاث قابلات ومدير مناوبة ومراقب طبي. وقررت النيابة في هذه القضية التي دامت جلستها من سماع المتهمين والشهود  ومرافعات المحامين زهاء 24 ساعة - تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية  بقيمة 20 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى مدينة عين وسارة، وحدد القاضي في نهاية الجلسة تاريخ الــ 27 من سبتمبر الجاري للنظر في  القضية التي تم فيها سماع المتهمين والشهود ومحامي الطرف المدني، وكذا محامي  الدفاع الذي تأسسوا من أجل المتهمين من المحبوسين وكذا الذين هم تحت إجراء  الرقابة القضائية. و تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من جويلية المنصرم  حيث كانت أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها كثفت السلطات العمومية من  تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح  المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة، أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة لجنة تحقيق من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية و التنظيمية والطبية لهذه القضية"، وشددت الوزارة على أن "أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية  سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة.

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