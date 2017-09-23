الأولياء يمنعون أبنائهم من الالتحاق بالثانوية الجديدة بالشطية في الشلف





قارب الأسبوع الثالث على عدم إلتحاق ازيد من 200 تلميذ بمقاعد الدراسة على مستوى الطور الثانوي بلدية الشطية بولاية الشلف ،حسب مصادر موثوقة ،السبب يعود الى رفض أولياء هؤلاء التلاميذ إلتحاق أبنائهم بمؤسسة تربوية الجديدة بعيدة عن مقر سكناهم ، وذلك بعد أن تم تحويلهم اليها ،أي تم تحويلهم من ثانوي الخوارزمي الى الثانوية الجديدة. وحسب نفس المصدر ،فإن عدد التلاميذ المحرومين من مزاولة الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي بالطور الثانوي عددهم حوالي 240 تلميذا وتلميذة ،وجاء قرار منعهم من طرف أوليائهم بالالتحاق بمقاعد الدراسة لأسباب يروها الأولياء بأنها شرعية وحفاظا على أبنائهم من مخاطر أين أرجعوا الأسباب جملة من المطالب في مقدمتها ، بعد الثانوية الجديدة عن مقر سكناهم وانعدام الأمن بها ، هذا الى جانب أولا ،وجود الثانوية الجديدة في مكان معزول يبعد عن السكان ما يشكل خطر على المتمدرسين ، كما وصفوا المقر قريب من مرتع للمنحرفين والمجرمين أين تقام بهذا الطريق كل أنواع الممارسات غير الأخلاقية من سرقة وإعتداء على المارة ، هذا بالاضافة الى غياب التهيئة الحضرية من والى الثانوية لاسيما ان المنطقة لا تتوفر على وسائل النقل ، هذا وتجدر الاشارة ان التلاميذ المحتجين كانوا يدرسون في ثانوية الخوارزمي وبعد فتح الثانوية الجديدة ، قررت الادارة تحويلهم إليها بحجة أنهم غير تابعين لمنطقة الشطية ، فهو الاجراء الذي خلف عديد التساؤلات في نفوس التلاميذ الذين درسوا السنة الاولى ثانوي في مؤسستهم القديمة ، ليتفاجؤ بعدها بقرار تحويلهم إلى ثانوية قادري الجديدة والتي تبعد على قراهم كمنطقة الأرض البيضاء والشطية القديمة وبرطالي وبقعة الجرامنية بمسافة طويلة. حيث ،يطالب الأولياء بمديرية التربية راجع عن قرار تحويل أبنائهم الى الثانوية الجديدة وذلك بغية مواصلة أبنائهم الدراسة.

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