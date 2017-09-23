مساهل يتحادث بنيويورك مع النظيف





تحادث وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل ، مساء أول أمس، بنيويورك مع محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي "مينوسما" على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للمنظمة الأممية. وتمحورت المحادثات حول أخر تطورات الوضع في مالي الى جانب سبل ووسائل تنسيق ديناميكية تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وأعرب النظيف عن ارتياحه لمستوى التعاون الذي يربطه مع الجزائر في اطار تنسيق نشاطات بعثة "مينوسم"،مشيدا بالدعم النشط الذي تقدمه الجزائر في اطار تنفيذ مهمة مينوسما. وأكد مساهل الذي - ترأس مناصفة مع نظيره الماليي عبدو اللاي ديوب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا وزاريا حول تطبيق اتفاق السلام و المصالحة في مالي- أن التطورات الايجابية التي يشهدها الوضع في مالي "يتعين تعزيزها عبر مشاركة أكبر لبعثة مينوسما بنشاط أكبر نحو تطبيق فعلي للاتفاق الذي يبقى الرهان الوحيد من أجل عودة نهائية للأمن و السلام في مالي".واتفق مساهل والنظيف على مواصلة التشاور من أجل مرافقة الماليين قصد تجاوز التحديات الراهنة والالتزام بشكل أكبر من أجل تنفيذ حقيقي لاتفاق السلام في هذا البلد.

..ويتحادث مع "موغيريني"

تحادث مساهل مع "فيديريكا موغيريني" الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية على هامش اشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمحورت المباحثات حول التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الى جانب سبل ووسائل تطويرها، كما تم الحديث عن التحضير لأهم المواعيد المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، وتطرقا للوضع في ليبيا وفي مالي، وإلى جانب الوضع في منطقة الساحل بصفة عامة والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة