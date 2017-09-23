الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
23/09/2017 11:26:00

مساهل يتحادث بنيويورك مع النظيف


تحادث وزير الشؤون الخارجية  السيد عبد القادر مساهل ، مساء أول أمس، بنيويورك مع محمد صالح النظيف الممثل  الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي "مينوسما" على هامش أشغال الدورة  ال72 للجمعية العامة للمنظمة الأممية. وتمحورت المحادثات حول أخر تطورات الوضع في مالي الى جانب سبل ووسائل تنسيق  ديناميكية تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وأعرب النظيف عن ارتياحه لمستوى التعاون الذي يربطه مع الجزائر في  اطار تنسيق نشاطات بعثة "مينوسم"،مشيدا بالدعم النشط الذي تقدمه  الجزائر في اطار تنفيذ مهمة مينوسما. وأكد مساهل الذي - ترأس مناصفة مع نظيره الماليي عبدو اللاي  ديوب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا وزاريا حول تطبيق  اتفاق السلام و المصالحة في مالي-  أن التطورات الايجابية التي يشهدها الوضع  في مالي "يتعين تعزيزها عبر مشاركة أكبر لبعثة مينوسما بنشاط أكبر نحو تطبيق  فعلي للاتفاق الذي يبقى الرهان الوحيد من أجل عودة نهائية للأمن و السلام في  مالي".واتفق مساهل والنظيف على مواصلة التشاور من أجل مرافقة الماليين  قصد تجاوز التحديات الراهنة والالتزام بشكل أكبر من أجل تنفيذ حقيقي لاتفاق  السلام في هذا البلد.

 

..ويتحادث مع "موغيريني"  

 

تحادث مساهل  مع "فيديريكا موغيريني" الممثلة  السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية على هامش اشغال  الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمحورت المباحثات حول التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف  المجالات الى جانب سبل ووسائل تطويرها، كما تم الحديث عن التحضير لأهم  المواعيد المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، وتطرقا للوضع في ليبيا وفي مالي، وإلى جانب الوضع في منطقة الساحل بصفة عامة والهجرة غير  الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بطاقات "بيومترية" لأفراد الجيش.. قريبا

يُنتظر أن يتم إصدار بطاقات "عسكرية بيومترية" لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي مع دخول سنة 2018، والتي ستكون محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير
image

عامين حبسا نافذا للطبيبة وسنة نافذة لباقي المتهمين

التمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة  بولاية الجلفة، أول أمس، في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج
image

الأولياء يمنعون أبنائهم من الالتحاق بالثانوية الجديدة بالشطية في الشلف

قارب الأسبوع الثالث على عدم إلتحاق ازيد من 200 تلميذ بمقاعد الدراسة على مستوى  الطور الثانوي بلدية الشطية بولاية الشلف ،حسب مصادر موثوقة ،السبب يعود
image

مساهل يتحادث بنيويورك مع النظيف

تحادث وزير الشؤون الخارجية  السيد عبد القادر مساهل ، مساء أول أمس، بنيويورك مع محمد صالح النظيف الممثل  الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة
image

"النقـــــــــاب" و"اللثـــــــــــــــام"..ممنوع بالمدارس

أثار قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والقاضي بمنع "النقاب" و "اللثام" بالمدارس بالنسبة للتلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية، غضب الجزائريين حيث تحولت صفحات
image

إيران تختبر صاروخا جديدا رغم ضغوط ترامب

قالت إيران إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى يسمى "خرمشهر"، في تحد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بأن مدى الصاروخ
image

وفاة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان

توفي محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث كان يقضي فترة حبس على ذمة قضايا، حسب أسرته
image

أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول التعاون الثنائي واجتماع اللجنة رفيعة المستوى

تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
image

اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: نسبة التجاوب بلغت 116 % في أوت

خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد اليوم الجمعة بفيينا.
image

امن ولاية بجاية: توقيف تاجر مخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بجاية الاسبوع الماضي من توقيف المبحوث عنه حيث يعد من بين المجرمرين المتبعين قضائيا وقد صدرت في حقه
قيم هذا المقال
0