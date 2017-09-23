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23/09/2017 08:33:00

إيران تختبر صاروخا جديدا رغم ضغوط ترامب


قالت إيران إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى يسمى "خرمشهر"، في تحد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بأن مدى الصاروخ هو 2000 كلم  لكن لم يعرف متى أُطلِق الصاروخ.وعرض التلفزيون الرسمي صورا للصاروخ. وانتقد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة البرنامج الصاروخي لإيران والاتفاق النووي الذي أبرم معها عام 2015. وفي المقابل، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران ستعزز قوتها العسكرية من باب "الردع".وعُرِضَ صاروخ "خرمشهر" لأول مرة خلال عرض عسكري الجمعة في طهران. وهذا الصاروخ قادر على حمل رؤوس حربية متعددة، حسب تلفزيون برس تي في الحكومي.

 

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