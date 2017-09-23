

إيران تختبر صاروخا جديدا رغم ضغوط ترامب قالت إيران إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى يسمى "خرمشهر"، في تحد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بأن مدى الصاروخ



وفاة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان توفي محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث كان يقضي فترة حبس على ذمة قضايا، حسب أسرته



أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول التعاون الثنائي واجتماع اللجنة رفيعة المستوى تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.



اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: نسبة التجاوب بلغت 116 % في أوت خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد اليوم الجمعة بفيينا.



امن ولاية بجاية: توقيف تاجر مخدرات تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بجاية الاسبوع الماضي من توقيف المبحوث عنه حيث يعد من بين المجرمرين المتبعين قضائيا وقد صدرت في حقه



القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 20 سبتمبر 2017، مسدسا آليا بجانت الناحية العسكرية الرابعة ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من



الحكومة ترد على النواب أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن رده باسم الحكومة على تدخلات "المعارضة المتشنجة" خلال مناقشةمخطط عمل الحكومةطيلة ثلاثة أيام متواصلة, كان "بالدليل والحجة"



عبد القادر بن صالح يستقبل سفير روسيابالجزائر استقبل عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، السيد Igor Beliaev ، السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر. وقد